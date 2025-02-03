Біткоїн обвалився нижче $100 000: як ринок реагує на нові тарифи Трампа

Президент США Дональд Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку і запровадив мита в розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики та 10% на товари з Китаю. Це рішення він обґрунтував боротьбою з нелегальним ввезенням опіоїдів у США. Традиційні ринки поки що не відкрилися після вихідних, однак криптовалютний сектор, що працює цілодобово, вже відчув наслідки нової торговельної політики. Інвестори з осторогою ставляться до можливих довгострокових наслідків таких обмежень.

Ціна біткоїна опустилася нижче $100 000, що стало значним ударом для криптоінвесторів, які ще недавно спостерігали його зростання до $106 000. За останню добу біткоїн втратив 2% своєї вартості, а ситуація для альткоїнів виглядає ще складнішою: Ethereum (ETH), XRP та Solana (SOL) впали на 6-8%. Загальний індекс CoinDesk 20, що відображає динаміку основних цифрових активів, знизився на 4,8%. Це ще раз доводить високу чутливість крипторинку до геополітичних змін.

Для криптоспільноти ці події стали тривожним сигналом. З одного боку, економічні обмеження США можуть посилити тиск на фінансові ринки та змінити настрої інвесторів, які шукатимуть більш стабільні активи. З іншого боку, деякі експерти наголошують, що біткоїн уже неодноразово демонстрував стійкість до макроекономічних потрясінь, і його падіння може виявитися тимчасовим. Однак, поточна ситуація є серйозним випробуванням для всіх учасників ринку.

Ключовим фактором залишається реакція традиційних ринків на відкритті в понеділок. Якщо фондові біржі США та Європи також зазнають значних втрат, криптовалюти можуть продовжити спад. Однак, якщо інвестори побачать у біткоїні можливий захист від нестабільності, ринок може швидко відновитися. Незалежно від подальших коливань, події останніх днів вкотре підтвердили: криптовалюти залишаються чутливими до глобальної політики і можуть як вигравати, так і втрачати від несподіваних економічних рішень. Важливим стане те, як швидко трейдери адаптуються до нових умов.

Деякі криптоаналітики також звертають увагу на зміну поведінки інституційних інвесторів. За останні місяці великі компанії активно нарощували свої запаси цифрових активів, використовуючи біткоїн як засіб хеджування ризиків. Якщо цей тренд збережеться, це може допомогти стабілізувати ринок навіть у випадку подальших негативних новин. Тим часом роздрібні інвестори залишаються в стані невизначеності, обираючи між утриманням активів і виходом у фіатні валюти. На їхні рішення значною мірою впливають емоції та ринкові настрої, що можуть посилювати волатильність.

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