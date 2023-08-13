Блогерка вимила голову Coca-Cola і показала результат на відео

Популярний газований напій "Coca-Cola", який гарно зарекомендував себе для миття кухонного начиння й промивання каналізаційних труб, можна використовувати й для миття голови. Це довела блогерка, яка вирішила випробувати цей незвичний метод догляду за волоссям.

Результат вразив не лише жінку, але й всіх її підписників, хто побачив її відео на YouTube.

Дівчина використовує "Кока-Колу" як засіб для догляду за своїм волоссям та стверджує, що цей газований напій може не допомагати якісно очистити волосся і шкіру голови, але він має інший ефект.

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Відразу після процедури волосся набуває об'єму, а укладання волосся виглядає так, ніби його зробили професіонали в салоні краси.

Дехто з підписників жінки нагадав, що "Кока-Кола" містить багато цукру, тому пасма волосся можуть злипнутися. Тому, використовувати цей метод для догляду за волоссям варто обережно і не занадто часто.

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