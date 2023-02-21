Страви на Масницю, які мають бути на столі: рецепти вареників та сирних смаколиків

В Україні з 20 лютого розпочалося святкування Масляної, яке триватиме до 26 числа. Весь масляний тиждень в українців заведено готувати різноманітні страви, серед яких млинці, вареники, галушки, смаколики з сиром тощо.

Цей тиждень, що передує Великому посту, забороняється вживати м’ясо, сало, однак дозволені страви з молока та яєць.

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Головною їжею цього тижня окрім млинців з різноманітними начинками, мають стати вареники з сиром, або картоплею чи капустою. Як їх приготувати, порадили гастро-експерти видання SHUBA:

Вареники з картоплею:

Для тіста візьміть 450 г борошна, 250 мл молока, 80 мл води, яйце та чайну ложку олії. Для начинки треба 1,5 кг картоплі та чайна ложка солі. За бажанням можете взяти кропу та петрушки, щоб притрусити ними вареники, коли ви їх зварите.

Як приготувати:

Почистьте картоплю, поставте варити та посоліть. Поки вона вариться, почніть замішувати тісто. Висипте в миску борошно, додайте яйце, молоко, воду, олію та сіль. Тісто має стати еластичним та гладеньким. Коли замішаєте – поставте вбік, накривши чистим рушником. Коли картопля звариться, зробіть з неї пюре, посоліть та за бажанням поперчіть. Можна також всередину додати обсмажену цибулю. Тісто треба тонко розкатати та склянкою "вирізати" кружечки, всередину яких викласти по ложці пюре. Защіпніть краї вареників. Викладайте сформовані вареники на присипану борошном поверхню. Поставте трилітрову каструлю з широким дном на плиту, влийте 2 літри води та поставте кип'ятитися. Коли вода почне закипати, покладіть до неї лаврового листка та кілька горошинок чорного перцю, можна й посолити. Вареники по одному опускайте в окріп та варіть 5 хвилин.

Вареники з капустою

Для тіста треба взяти 2 склянки борошна, 500 мл води, сухі дріжджі – 1 ст. л., сіль – щіпку, 2 ст. л. олії.

Для начинки знадобиться цибулина, пів капустини, 2 ст. л.олії та сіль. Можна додати меленого чорного перцю.

Для початку пошаткуйте капусту та наріжте цибулю. На розігріту пательню з високими бортиками влийте олії та притушкуйте капусту разом з цибулею. Поки вони тушкуються, підготуйте тісто. Для цього спочатку просійте борошно у глибоку миску, додайте дріжджі сіли й перемішайте. У склянці з водою розмішайте олію та влийте до борошна. Замісіть тісто й поставте його "дозрівати" у тепло, накривши миску рушником. Коли тісто зійде та збільшиться чи не вдвічі, перемішайте його гарно та на 15 хвилин поставте "достигати". Готове тісто викладіть на присипану борошном поверхню й розкатайте. Відірвіть від нього частину, сформуйте кульку й приплюсніть рукою. Всередину покладіть начинку з капусти й защипніть. Варити вареники з капустою треба в окропі до 5 хв. Готову страву змастіть щедро маслом, або олією. За бажанням, присипте дрібно покришеним кропом чи петрушкою.

Пропонуємо вашій увазі кілька страв до Масляної та рецепти, як їх готувати:

Вареники з сиром

Тісто замісіть у той самий спосіб, як на вареники з картоплею. Для начинки візьміть пів кілограма м'якого сиру, вбийте у нього яйце, всипте столову ложку цукру й додайте щіпку ванілі. За бажанням, можна додати запареного світлого ізюму. Якщо сир не буде форму, можна додати столову ложку манки та залишити набрякати. Цей процес займе хвилин 10-15.

Начинку з сиру треба вкладати у тісто чайною ложкою, не переборщіть, аби вареники потім не розлазилися при варінні.

Після того, як ви зварите вареники, то покладіть у миску столову ложку вершкового масла, а потім викладайте вареники з каструлі, де вони варилися. Готове блюдо можна посипати тертим маком та присипати цукровою пудрою й подрібненими горішками.

Також на Масляну готують сирники.

Рецепт сирників з манкою:

Підготуйте кисломолочний сир – 400 г, яйце, 3 ст. л. манки, 3 ст. л. цукру, 4 ст. л. соняшникової олії та 10 г ванільного цукру. Можна додати трохи солі.

Як приготувати:

Викладіть сир у миску, вбийте яйце, всипте цукор та ванільний цукор, манку й сіль.

Перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Якщо тісто здається рідким, додайте ще трохи манки. Дайте суміші вистоятися 15-20 хвилин.

Притрусіть дошку чи робочу поверхню манкою, сформуйте з тіста кульки та трохи притисніть кожну з них столовою ложкою. Сформовані сирники запаніруйте у манці.

Розігрійте пательню, влийте олію та по черзі викладайте сирники та смажте їх до появи золотавої скоринки.

Готові сирники викладайте на паперові рушники, щоб вони всмоктали зайвий жир.

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