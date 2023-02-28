Боєць з 79 ОДШБр біля Мар'їнки під час лише одного бою з Javelin ліквідував 5 танків та 3 БМП ворога (відео)

Під час боїв біля Мар'їнки на Донеччині український десантник з 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва відбив атаку росіян на позиції побратимів. Він за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin ліквідував 5 танків та 3 БМП ворога.

Як повідомляється на сторінці 79 ОДШБр у Фейсбуці, "в одному бою десантник 79-ки знищив вісім одиниць бронетехніки противника". Бійці показали роботу свого побратима на відео.

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"Противник вдався до масованого штурму українських позицій, з використанням більше десятка одиниць бронетехніки. За задумом ворога, така кількість бойових броньованих машин повинна була прорвати оборону марунових беретів, аби зайти оборонцям Мар’їнки з флангу. Утім, на заваді російським окупантам стала мужність та військова вправність десантників. Вміло застосовуючи маневр і постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Джавелін знищив вісім одиниць бронетехніки, серед яких було шість танків та дві БМП противника", – розповіли у 79 ОДШБр.

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Зазначається, що артилерія бригади "довершила справу" побратима, нанісши потужне вогневе ураження піхоті противника.

"Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли противника не залишив їм жодних шансів на успіх. Понісши серйозні страти в живій силі та техніці ворог змушений був відступити", – йдеться у повідомленні.

Тим часом у Міноборони України повідомили, що десантник 79 ОДШБр знищив 5 танків та 3 БМП ворога.

Також зазначається, що під час бою всього було ліквідовано 5 танків і 7 БМП противника.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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