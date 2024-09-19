Бої на Курщині: окупанти на БМП рушили на штурм посадки, але їх зрівняли із землею (відео)

Поблизу населеного пункту Коренево Курської області росії значно поменшало солдатів путінської армії. Це сталося завдяки українській арті та водієві БМП, який розгубив десантників.

Як повідомили у 22-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, ворог на БМП їхав на штурм посадки, однак зрештою, це закінчилося невдало для ворога.

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Знищення БМП ворога. Джерело: Скриншот з відео на facebook.com/22ombr Знищення БМП ворога. Джерело: Скриншот з відео на facebook.com/22ombr

Десантуру рф розбито. Джерело: Скриншот з відео на facebook.com/22ombr Десантуру рф розбито. Джерело: Скриншот з відео на facebook.com/22ombr

"Курщина. Спроба штурму посадки закінчилася для росіян втратою БМП і десанту. Аеророзвідка та артилеристи 22 ОМБр не дали ворогу жодних шансів", – прокоментували воїни 22-ї оприлюднене відео.

На цих кадрах можна побачити, як БМП мчить в бік посадок, однак на швидкості з транспорту починають випадати російські десантники. Унаслідок панічної й невдалої висадки десанту мехвод російської БМП-3 скидає солдатів прямо посеред поля, де вони опинилися в зоні ураження української артилерії, яка зрештою їх ліквідувала.

Нагадаємо, днями бійці Khorne group бомбою GBU-39 рознесли будівлю з окупантами на Курщині

Також ми повідомляли, що HIMARS вдарив по розташуванню окупантів на Донеччині. Відео можна побачити за цим посиланням.

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