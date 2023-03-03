Бійці 105 бригади відбили ворожий наступ поблизу Бахмута і взяли полонених (відео)

Воїни зі 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ поблизу Бахмута відбили ворожий наступ та змогли взяти у полон п'ятьох російських інтервентів. Серед полонених опинився росіянин, що має українське коріння.

Відео з полоненими росіянами бійці 105 бригади ТрО виклали на своїй сторінці у Фейсбуці. Тепер обмінний фонд значно поповнився.

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"Під час штурму українських позицій поблизу Бахмута військовослужбовці бригади відбили ворожий наступ. П’ятьох окупантів взяли у полон. Як з’ясувалося згодом, серед полонених є росіянин, чий батько родом з Тернополя", – розповіли захисники.

Коли вони запитали у російського військовослужбовця, чому він воює проти українців, той відповів: "так мать же русская".

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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