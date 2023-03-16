Бійці 53-ї бригади знищили колону ворожої техніки (відео)
Українські військові на одній з ділянок фронту зупинили рух колони ворожої техніки. Зокрема, наші захисники знищили танк окупантів.
Ліквідацією ворога займалися бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook.
"Продовжуємо прибирати різний мотлох з української землі", – йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити рух колони ворожої техніки. У певний момент українські військові завдають влучного удару та знешкоджують танк.
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Російська техніка починає горіти, а окупанти намагаються тікати з того місця. Втім, як вказали бійці 53-ї ОМБр, піхоті далеко втекти не вдалося.
Точну кількість знищенних окупантів, час та місце ліквідації ворожої техніки не повідомляються з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що українські військові під Бахмутом вибили "вагнерівців" з окопів. Це вдалося зробити бійцям 3-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади у близькому бою.
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