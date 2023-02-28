Бійці з 40 ОАБр влучним пострілом ліквідували російську САУ 'Мста-С' (відео)

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка з гаубиці ліквідували російську самохідну артилерійську установку "Мста-С", яку окупанти намагалися сховати.

Відео своєї роботи артилеристи Великокнязівської бригади зняли за допомогою дрона та виклали його у Фейсбук.

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Аеророзвідники зафіксували, де росіяни встановили САУ, передали координати артилеристам, а ті завершили справу влучним пострілом. Було ліквідовано 152-мм самохідну гаубицю 2С19 Мста-С.

Також на відео потрапили кадри знищення значної кількості військової техніки росіян, серед інших на відео можна помітити вантажівки, автоцистерну з паливом та БМП ворога.

"Громом і полум'ям! Спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка", – прокоментували ці кадри бійці з 40 ОАБр.

Довідково:

152-мм САУ 2С19 "Мста-С" – самохідна артилерійська установка.

152-мм САУ 2С19 "Мста-С" призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Характеристики:

Початок серійного виробництва: 1989 р.

Бойовий розрахунок (екіпаж) 5 осіб

Повна бойова вага 42 000 кг.

Дальність стрільби: уламково-фугасним снарядом - 24000 м.

Практична швидкострільність – 7-8 п/хв.

Загальна довжина установки 11,917 м

Довжина корпусу приблизно 7 м

Ширина 3,38 м

Висота 2,985 м

Запас ходу 500 км

Глибина броду – без підготовки 1,5 м.

ОПВТ – 5 м

Силова установка – дизель В-84А потужністю 780 л.

Кут горизонтального наведення становить 360 градусів.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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