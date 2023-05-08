Бійці ССО показали ефективне знищення з М777 кулеметного розрахунку росіян біля Бахмуту (відео)

На східному напрямку фронту бійці зі складу Сил спеціальних операцій провели зачистку ворога, який вів прицільний вогонь по наших позиціях з верхніх поверхів багатоповерхівки. Це сталося у Бахмуті.

Кадри ліквідації ворога з'явилися у соцмережах. Стало відомо, що по ворогу відпрацювали оператори 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ОПСП ССО).

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"У співпраці із розрахунком М777 знищили кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті", – йдеться в описі до цих кадрів.

Що відомо про гаубицю М777

М-777 – 4,2-тонна британська 155-міліметрова причіпна гаубиця від BAE Land Systems. Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії та України. Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

Характеристики:

Дальність – від 24 (звичайні снаряди) до 40 км;

Стріляє великими снарядами без сильної віддачі;

Може робити два постріли на хвилину в нормальному режимі, і сім - у максимальному;

Дуже мобільна.

Раніше ми писали, як протитанкісти 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відпрацювали по ворожій техніці на одному з напрямків.

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