Бійці ССО влаштували вдале 'нічне полювання' на ворога у сірій зоні (відео)

Бійці з 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого у сірій зоні ліквідували групу російських окупантів. Це сталося на південному напрямку фронту.

Кадри свої роботи наші захисники виклали у Фейсбуці. Зазначається, що уночі група воїнів ССО висунулася на виконання розвідувального завдання. У складі групи були оператори дронів. Вони висадилися в "сірій зоні" для проведення розвідки з повітря.

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У районі виконання завдання було помічено російських бойовиків. Оператори БПЛА визначили їхнє розташування – росіяни ховалися у покинутій будівлі.

"За запитом воїнів ССО по будівлі відпрацювала дружня артилерія. Після розриву снарядів з будівлі вискочили кілька росіян, що використовували будинок як укриття. Після влучань артилерії, вони почали змінювати позицію, щоб сховатися. Противник кілька разів змінював місце в пошуках нового укриття", – розповіли воїни ССО подробиці "нічного полювання".

Зазначається, що спроби знайти нове укриття щоразу були марними – арта розбивала усе, куди тікали росіяни.

"Оператори ССО продовжували коригувати удари артилерії Противник зазнав втрат пораненими й вбитими. Після ураження ворожої позиції оператори БПЛА приєдналися до решти групи", – додали наші захисники.

Після виконання завдання усі учасники нічного бою повернулися на базу живими й неушкодженими.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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