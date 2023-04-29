Бійці ЗСУ підказали Пригожину, де шукати вагнерівців (кумедне відео)

російський бізнесмен, власник приватної військової компанії "Вагнер" євгеній пригожин пожалівся, що незабаром його ПВК може зникнути. 28 квітня він сказав, що "Вагнер" скоро припинить своє існування: "вагнерівці" підуть в історію".

Українські захисники вирішили підказати пригожину, де йому шукати своїх бойовиків. Так, у мережі з'явилося відео, як наші бійці атакували черговий окоп пригожинських бойовиків.

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Підрозділ 92-ої бригади Code 9.2 скинув на ворожу схованку боєприпас і після вибуху з окопу вискочив напівоголений російський бойовик з намотаними на ноги ганчірками.

"Після заяви Пригожина, що вагнер закінчується, вони намагаються розмножуватися прямо в траншеї. Схоже Code 9.2 наламав їм любовні оргії", – так прокоментували ці кадри наші військові.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі, коментуючи ці кадри, заявив: "Щойно поспілкувався з командиром 92-ої бригади. Він каже, це особисте привітання від бригади господарю вагнерівців пригожину: "Ось так всі ви будете бігти, випадаючи зі штанів".

Довідково: ПВК "Вагнер" — російська приватна військова компанія, яку рф використовує у воєнних конфліктах. До її рядів активно залучають осіб, що відбувають покарання за різні злочини та тих, хто не соромиться воювати за гроші.

У Центрі нацспротиву вважають, що масове залучення зеків до кремлівських військ обумовлено тим, що їх смерть спричиняє суттєво менше обурення серед мас.

У розвідці вважають, що власник ПВК Пригожин є виключно медійною та політичною фігурою. Представник ГУР МО Андрій Юсов заявляв, що Пригожин займається фінансуванням війни - це тіньовий бізнес на території рф та за кордоном.

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