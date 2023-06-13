Понад 150 окупантів вбитими та пораненими: в СБУ показали знищення ворога дронами (відео)
Українські військові продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, у боях беруть участь спецпризначенці Служби безпеки України.
Бійці упродовж тижня ліквідували та поранили понад 150 окупантів. Відповідне відео оприлюднили в пресслужбі СБУ.
Для цього спецпризначенці використовують ударні дрони.
"Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. А роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" – окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що спецпризначенці ліквідували:
- 16 танків;
- 5 "САУ";
- 14 ББМ та 16 вантажівок;
- 3 системи спостереження "Муром";
- ТОС "Солнцепьок";
- ЗРК "ТОР" та "БУК";
- РЛС "Зоопарк";
- Понад 150 окупантів вбитими та пораненими та іншу техніку.
"Долучайся до команди ЦСО "А" СБУ – наближай Перемогу. Ми продовжуємо приймати заявки від тих, хто хоче потрапити до команди кращих із кращих", – вказали у СБУ.
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