Понад 20 млн: встановлено новий розмір виплат у разі загибелі чи поранення військовослужбовців

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про значне підвищення розмірів одноразової грошової допомоги для військовослужбовців та членів їхніх родин. Це стосується як загиблих захисників, так і тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранень, контузій чи захворювань, пов’язаних з участю в бойових діях.

Згідно з новим порядком, сім’ї загиблих військових отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 750 прожиткових мінімумів, що становить понад 22 мільйони гривень.

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Для військовослужбовців з інвалідністю І групи розмір виплати складатиме 400 прожиткових мінімумів (понад 12 мільйонів гривень), для інвалідів II групи – 300 прожиткових мінімумів (понад 9 мільйонів гривень), а для інвалідів ІІІ групи – 250 прожиткових мінімумів (понад 7,5 мільйонів гривень).

Для отримання такої допомоги необхідно звернутися до Міністерства у справах ветеранів, подавши відповідну заяву. Зробити це можна як особисто, так і в електронному вигляді через портал Дія.

Новий порядок виплат має на меті забезпечити додаткову соціальну підтримку військовим та їхнім родинам, які зазнали втрат або поранень внаслідок російської агресії.

Раніше ми розповідали, які додаткові виплати отримують військові.

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