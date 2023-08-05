Понад 600 загиблих на воді: у МВС нагадали правила безпеки

Рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки на воді через зростання кількості утоплеників. Від початку 2023 року працівники ДСНС зафіксували 640 загиблих на водоймах, 60 з яких – діти.

Про це повідомили в пресслужбі МВС у Facebook. Зазначили, що кількість загиблих на воді зросла на 20% у порівнянні з минулим роком.

Нагадуємо громадянам, що не варто купатися в невідомих місцях. Окрім того, під час відвідування водойм забороняється підпливати до маломірних суден, запливати за межу купання, позначену буями, стрибати у воду зі споруд, в місцях з невизначеними глибиною та станом дна, використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки тощо, йшлося в повідомленні.

У МВС також закликали батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей та не дозволяти самостійно відвідувати будь-які водойми.

Своєю чергою у ДСНС розповіли про трагічні випадки, які сталися на воді. Зокрема, 4 серпня у місті Носівка Ніжинського району Чернігівської області потонув 16-річний хлопець. Тіло загиблого відшукали на дні водойми та витягли на берег. Тоді як на річці Десна у Крюківському районі потонуло двоє дівчат 2006 та 2007 років народження.Зазначили, що їхні тіла не знайшли, пошуки продовжуються.

Рятувальники ДСНС просять бути обачними поблизу водойм і нагадують, що ігнорування правил безпеки стає причиною трагічних випадків на воді.

Особливо уважними необхідно бути з дітьми. Адже зараз канікули і вони часто проводять час на водоймах, без нагляду дорослих. Бережіть своє життя і життя своїх рідних! І пам’ятайте – вода не пробачає помилок, додали в ДСНС.

Нагадаємо, 3 серпня у селі Кваси на Закарпатті обвалився дерев'яний пішохідний міст. У результаті чого з 20-метрової висоти впали троє туристок з Київщини, одна з них загинула.

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