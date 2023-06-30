Великий фінансовий успіх і кохання: астролог назвав знаки зодіаку, життя яких у липні 'перевернеться'

Липень 2023 року стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. За його словами, на Дів і Левів чекає великий успіх у фінансових справах, вони можуть сміливо братися за нові проєкти. Стрільці та Овни можуть виграти в лотерею, хоча такий крок справді ризикований.

Самотні Водолії та Овни знайдуть другу половинку. Тим, хто у парі і планує шлюб, варто поквапитися – офіційно оформлювати стосунки можна лише до 15 липня. Після того, як Венера стане ретроградною, небажано одружуватися – шлюб буде приречений.

Росс додав, що Водоліям, Овнам та Дівам потрібно бути обережними у липні – є небезпека гострих респіраторних захворювань, ДТП, нещасних випадків. Нейтральним місяць буде для Раків, які матимуть змогу жити у звичному темпі і навіть вирішити деякі проблеми, до яких ніяк не доходили руки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.