Більше спіть та уникайте токсичних людей: як знизити рівень тривожності

Останні кілька років рівень тривожності українців знаходиться на дуже високому рівні. Постійна тривога негативно впливає на стан здоров‘я, стаючи причиною появи багатьох хвороб. Як знизити її рівень розбирався UaPortal.

Витрачайте менше часу на соцмережі. Зараз соціальні мережі роблять війну максимально наближеною. Ви не маєте впливу на побачене та прочитане, але воно має на вас дуже негативний вплив.

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Відновіть нормальний ритм життя. Займіться прибиранням чи приготуванням їжі – буденні справи добре відволікають.

Висипайтеся. Для нормального самопочуття необхідно спати не менше восьми годин.

Зконцентруйтесь на позитиві. Звертайте увагу на найменші позитивні дрібниці у вашому житті. Вони допоможуть вам вибудувати позитивний настрой.

Уникайте токсичних людей. Не сперечайтесь з ними та не сприймайте негатив, який від них йде.

Нагадаємо, ми вже писали, що не можна робити, якщо в хаті маленькі діти.

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