"Бомбардування не потрібні, самі себе розбомблять": на росії чоловік підпалив багатоповерхівку салютом (відео)
На росії, у Новосибірську в новорічну ніч чоловік влаштував пожежу в багатоповерхівці. Росіянин хотів запустити салют, але установка завалилася набік.
Внаслідок влучання піротехніки у житловий будинок сталося займання декількох балконів. Винуватець пожежі втік з місця подій, пишуть російські Телеграм-канали.
Зазначається, що внаслідок влучання салюту загорілися квартири на шостому та десятому поверхах. За попередніми даними, від інциденту ніхто не постраждав.
У мережі опублікували відео, на яких можна побачити, як горить російська багатоповерхівка.
У коментарях до новини люди почали жартувати, що це "російський новий рік" та писати, що "ніяких бомбардувань не потрібно, самі себе розбомблять".
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