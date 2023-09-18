Буде довго тішити красою: як правильно обрізати лаванду

Лаванду часто можна побачити у горщиках та ящиках: вона прикрашає тераси та наповнює їх приємним ароматом. Але щоб рослина завжди милувала очі своєю красою, важливо правильно за нею доглядати, радить prostoway.

Перший етап обрізки лаванди припадає на весну, другий - після того, як вона відцвіте. Важливо відокремити всі сухі квітконоси. Під час обрізки обов'язково зніміть 3 пари верхнього листя. Це робиться для сприяння кращому росту гілок.

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Для зручності обрізки кущик лаванди можна зав'язати у пучок, а потім обрізати його на потрібній висоті, використовуючи гострі ножиці.

Всі відірвані квіточки можна використовувати для ароматизації приміщень. Обрізайте суцвіття, поки вони ще свіжі, і ви зможете створити красивий ароматичний букет, який прикрасить ваш інтер'єр і відлякуватиме міль, оскільки ці комахи не переносять аромату лаванди.

Нагадаємо, ми вже писали, чому засихає лаванда.

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