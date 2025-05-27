Гримітиме й заливатиме: які регіони України опиняться під дощами та грозами цього тижня

До завершення травня в Україні зберігатиметься нестабільна синоптична ситуація через вплив циклонів та атмосферних фронтів. У багатьох регіонах прогнозуються опади у вигляді дощів, грозові явища, поривчастий вітер, а місцями можливий і град.

Про це йдеться в прогнозі метеоексперта Ігоря Кібальчича, опублікованому на порталі Meteoprog.ua.

Цього тижня в більшості областей країни переважатимуть дощові погодні умови. Подекуди можливі сильні зливи, грози та поривчастий вітер.

Температурний фон буде нерівномірним по всій Україні. У західних областях пануватиме прохолодне повітря, через що температура в середньому буде на 4–7 градусів нижчою за норму для цієї пори року.

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Найвищі температури очікуються на Південному Сході, куди надходитимуть теплі маси повітря з Кавказу та Середньої Азії.

У вівторок, 27 травня, нестійкі погодні умови з підвищеною вологістю прогнозуються для західних, південних та Київської областей. У центральній частині країни вдень можливі короткочасні опади з грозами. Натомість на Сході та Північному Сході істотних дощів не передбачається.

Вітри на Лівобережжі переважатимуть південно-східного напрямку – швидкість 9–14 м/с, з денними поривами до 15–20 м/с. В інших регіонах – змінного напрямку, 5–10 м/с.

У середу, 28 травня, більшість регіонів України охоплять дощі, місцями можливі грози та поривчастий вітер. Лише на крайньому сході країни та в Криму суттєвих опадів не очікується.

Вітер у східній частині Лівобережжя переважатиме з південного сходу – 9–14 м/с. На іншій території – переважно змінного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температурні показники вночі становитимуть від +11 до +17 °C, удень – від +15 до +22 °C. У східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +28 °C.

У четвер, 29 травня, на всій території країни очікуються дощі. У північно-західних областях – місцями інтенсивні опади, грози, шквали та ймовірність граду. Відносно сухою залишиться лише погода в Кримському регіоні та Приазов’ї.

Погода на кінець травня – початок червня

Очікується, що у п'ятницю, 30 травня, вітер в Україні буде переважно південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с, у західних областях – північно-західного напрямку, 5–10 м/с. У нічний час температура коливатиметься в межах +10…+16 °C, удень – від +14 до +22 °C.

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У суботу, 31 травня, вночі опади прогнозуються на заході країни, а вдень вони охоплять також північні та центральні регіони. Місцями можливі грозові явища. Вітер на Лівобережжі буде південного напрямку, на Правобережжі – північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температурний режим залишиться незмінним: уночі +10…+16 °C, вдень +14…+22 °C, а на крайньому сході повітря прогріється до +27 °C.

У неділю, 1 червня, ніч обійдеться без суттєвих опадів. Проте вдень у західних і східних областях можливі короткочасні дощі з локальними грозами. Переважатиме північно-західний вітер, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+17 °C, у західних регіонах місцями прохолодніше – до +4…+9 °C. Удень очікується +18…+23 °C.

У понеділок, 2 червня, дощі різної сили випадатимуть у західних, східних областях та в Криму. В інших частинах країни істотних опадів не прогнозується. Вітер зберігатиме північно-західний напрямок, швидкість – 5–10 м/с. Уночі буде від +8 до +15 °C, вдень – +19…+24 °C.

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