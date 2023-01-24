Буде як нова: як швидко та легко відмити мікрохвильову піч за допомогою лимонного соку

З часом, після регулярного використання мікрохвильової печі, вона забруднюється. Особливо, якщо під час розігрівання їжі, ви не накриваєте тарілки з їжею спеціальною кришкою. Жирні та липкі бризки залишають на стінках плями, які доволі важко відмиваються.

Чищення мікрохвильовки займе всього 15 хвилин за допомогою способу, про який пише портал prostoway. Вам не доведеться довго і ретельно відтирати мікрохвильовку від жиру та бруду, що присох до стінок. І в цьому вам допоможе звичайний лимон.

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Як відмити мікрохвильовку лимонним соком?

Візьміть широку миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Наповніть її чистою теплою водою та додайте туди трохи лимонного соку. Миску поставте у мікрохвильову піч та увімкніть потужність максимум, нехай прилад попрацює так 5 хвилин.

За цей час вода в мисці почне випаровуватися, а пара осідатиме на поверхні внутрішньої камери мікрохвильової печі, що розм’якшить жир та інші забруднення.

Після цього дайте мікрохвильовій печі постояти ще 10-15 хвилин, а потім приберіть миску з водою та лимонним соком. Тепер залишається просто протерти стінки мікрохвильовки зсередини серветкою з мікрофібри.

Мікрохвильова піч сьогодні стоїть майже на кожній кухні, тому слід знати як правильно її встановлювати та чому не можна ставити мікрохвильовку на холодильник.

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