Швидко та без зайвої мороки з тістом: рецепт пиріжків з картоплею у лаваші за 15 хвилин

Для приготування цих пиріжків не потрібно буде заморочуватись з тістом, адже вони готуються з лаваша. Випічка виходить дуже хрусткою та смачною. Розраховуйте кілкість інгредієнтів в залежності від того, скілки людей плануєте нагодувати.

Інгредієнти:

– картопля;

– кріп;

– цибуля;

– лаваш;

– молоко;

– олія або вершкове масло.

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Спосіб приготування:

1. Помийте та почистіть картоплю, наріжте та відправте варитися. Цибулю наріжте та обсмажте. Кріп подрібніть. До вареної картоплі додайте молоко та зробіть пюре. Додайте до нього цибулю та кріп. Посоліть та додайте спеції за смаком.

2. Лаваш наріжте на смужки, у центр кожної покладіть начинку, згорніть. Змастіть збитим яйцем та випікайте 15 хвилин при 180 градусах.

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