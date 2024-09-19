Частині переселенців доведеться повернути гроші державі: що сталося

Внутрішньо переміщені особи, які отримують державну допомогу, можуть зіткнутися з необхідністю повернути виплачені кошти. Як повідомив заступник голови профільного комітету Верховної Ради Михайло Цимбалюк, це стосуватиметься тих, хто не повідомив про значне збільшення доходів.

Законодавство передбачає, що якщо дохід на одного члена сім’ї ВПО перевищить певний поріг (9 444 гривні), то виплати припиняються. Щобільше, отримувачі допомоги зобов’язані повернути всі кошти, отримані за період, коли їхній дохід перевищував встановлену норму. Наприклад, якщо дохід сім’ї збільшився у липні, то повернути доведеться виплати як за липень, так і за червень.

Вас також зацікавить: Яка категорія переселенців може отримати безкоштовні квартири

Однак, за словами нардепа, таких випадків серед переселенців є вкрай мало. Більшість ВПО продовжать отримувати допомогу. Цимбалюк зазначив, що соціальні служби мають достатньо інструментів для перевірки доходів громадян, тому приховати додаткові заробітки буде складно.

Нововведення покликане забезпечити справедливий розподіл державної допомоги та запобігти випадкам шахрайства. Водночас експерти наголошують, що процедура повернення коштів має бути прозорою і не ускладнювати життя тим, хто дійсно потребує підтримки.

Внутрішньо переміщені особи повинні уважно стежити за змінами у своєму фінансовому стані. У разі збільшення доходів необхідно своєчасно повідомити про це соціальні служби. Це допоможе уникнути непорозумінь та проблем з поверненням коштів.

Нагадаємо, ми вже писали, як онлайн оформити комунальні пільги для ветеранів війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!