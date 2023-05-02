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Чим можна мити підлогу, а які засоби краще не використовувати: поради господиням

Ігор Романько

Як помити підлогу не зіпсувавши паркет та ламінат

Не всі господині люблять миття підлоги, але всі хочуть мати чисту оселю. Видання "Апостроф" дає поради, як добитися ідеальної чистоти підлоги з мінімальними зусиллями.

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Для лінолеуму достатньо вологого прибирання для збереження чистоти, але раз на місяць його можна обробити поліролем для збереження привабливого вигляду.

Якщо підлога в квартирі з ламінату або паркету, від гарячої води краще відмовитися, оскільки це може зіпсувати зовнішній вигляд. Замість того, щоб використовувати розведене мило, краще використовувати звичайну теплу воду з миючим засобом для підлоги.

Щоб керамічна плитка блищала, її можна протирати іноді розчином води з оцтом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимити підлогу, щоб вона блищала.

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