Чим підгодувати огірки в серпні, щоб гарантувати величезний врожай

Як удобрювати огірки у серпні, щоб отримати великий урожай

Для вдалого плодоношення огірків важлива гарна підгодівля. Цей процес може продовжуватися протягом тривалого часу і призвести до вражаючого урожаю. Давайте розкриємо, як досягти такого результату та які методи допоможуть збільшити кількість плодів.

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Для будь-якого городника важливо мати багатий врожай огірків, розповідають на каналі "Поради біолога". Це неможливо досягти без належної підгодівлі. Деякі методи можуть бути вам невідомі, проте вони дійсно сприяють значному збільшенню врожаю.

Один із нових підходів до підживлення огірків передбачає використання суміші на основі яєць та моркви. Цей метод є вельми ефективним, оскільки він поліпшує смак та зовнішній вигляд плодів. За допомогою цього методу можна суттєво збільшити плодоношення огірків навіть при додаванні всього 2 крапель розчину.

Для приготування цієї суміші потрібно взяти ціле сире яйце та порізану на великі шматки сиру морквину. Після цього додайте 2 літри води та перемішайте у блендері до однорідності.

Згодом додайте ще 1 літр води до отриманого розчину. Важливо дотримуватися правильного дозування: 3 склянки цієї суміші розбавте у 10 літрах води. Зверніть увагу, що під час поливу городу під корінь використовуйте пів літра суміші на кожну рослину.

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