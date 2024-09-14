Чиновники в Україні отримують у 2,5 рази більше середньої зарплати українців

До 2024 року в центральних органах влади фактично працювало 110 тисяч державних службовців. Водночас за даними штатних розписів, кількість таких працівників становила 147 тисяч.

Бюджет включав фінансування виплат для 37 тисяч осіб, які фактично не були працевлаштовані. У цей момент основний оклад службовців становив приблизно 30%, тоді як премії та бонуси складали 70%. Про це пише 24 Канал.

З 2024 року стартувала реформа, згідно з якою основний оклад зріс до 70%, а премії обмежили до 30%. Імовірно, внаслідок цього з квітня максимальна штатна чисельність персоналу скоротилася до 14%, тоді як раніше вона становила 25%.

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У яких відомствах виросли зарплати найбільше

Найбільше високих зарплат у чиновників, які працюють в Міністерстві економіки. З початку року середня зарплата в цьому відомстві збільшилась з 38 тисяч гривень до 77 тисяч.

Також середня зарплата в таких міністерствах у 2024 році перевищила 50 тисяч гривень:

Мінцифри;

Мін'юст;

Мінфін.

Нагадаємо, що роботодавців, які не проведуть індексацію зарплат у 2024 році, очікують штрафи.

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