Що передбачатиме принцип 'воюй або працюй': Шмигаль пояснив про економічне бронювання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував зміни в системі бронювання від мобілізації. За його словами, уряд працює над тим, щоб зробити цей процес більш справедливим і прозорим.

Ключовим принципом нової системи має стати розуміння того, який внесок кожен українець робить у спільну перемогу. Шмигаль підкреслив, що поняття "економічне бронювання" не зовсім коректне, оскільки воно не відображає повної картини, повідомляє LB.ua.

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Замість цього, уряд прагне встановити чіткі критерії, які дозволять визначити, хто має право на бронювання, а хто – ні. За словами прем'єра, нові правила бронювання будуть засновані на таких принципах:

Справедливість: кожен українець має розуміти, за якими критеріями приймаються рішення щодо бронювання.

Прозорість: процес бронювання має бути відкритим для громадськості.

Ефективність: система бронювання має забезпечити необхідну кількість фахівців для роботи на критично важливих підприємствах, але водночас не обмежувати мобілізацію.

Шмигаль зазначив, що нові правила будуть розроблені спільно з військовими та бізнесом. Це дозволить врахувати всі нюанси і створити систему, яка буде працювати ефективно.

За словами прем'єра, основні зміни стосуватимуться критеріїв, за якими підприємства можуть отримати право на бронювання своїх працівників. Зокрема, будуть уточнені вимоги щодо сплати податків, середньої заробітної плати та інших показників.

Шмигаль також підкреслив важливість розвитку малого та середнього бізнесу. Саме цей сектор економіки, на його думку, зможе створити нові робочі місця і допомогти відновити економіку після війни.

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