Що буде з цінами на бензин у липні: водіям розповіли, до чого готуватися

На українських АЗС відбулося незначне підвищення ціни на бензин А-95. Станом на 8 липня у великих мережах він продається в середньому по 58,96 грн/л, що на 1 копійку більше порівняно з попереднім днем.

Тим часом представники ринку прогнозують, що до кінця тижня (до 13 липня) не слід очікувати суттєвих змін у вартості бензину. Його ціна залишатиметься на поточному рівні. Про це пише UAportal з посиланням Консалтингову групу "А-95".

За їхніми даними, на великих мережевих АЗС ціни на бензин варіюються від 54,16 до 61,99 грн за літр. Найвища ціна:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Паралель" – 60,16 грн/л.

Найвигідніші ціни пропонує мережа АЗС "Укр-Петроль", де вартість бензину складає 54 грн за літр.

Що буде з цінами на бензин у липні: водіям розповіли, до чого готуватися. Джерело: ''Мінфін'' Що буде з цінами на бензин у липні: водіям розповіли, до чого готуватися. Джерело: ''Мінфін''

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Як зміняться ціни на бензин на автозаправках

Згідно з матеріалом видання delo.ua, на ринку прогнозують зниження цін на бензин. Проте, як зазначає Дмитро Льоушкін, засновник групи "Прайм", у найближчому майбутньому це навряд чи станеться.

За його словами, зниження цін наразі стримується низкою факторів, серед яких:

нестабільна геополітична ситуація у світі.

підвищення курсу євро, оскільки акцизи на пальне визначаються саме в цій валюті.

"Зниження цін поки що пригальмовується на тлі коливань нафтових котирувань. А також здорожчання євро", – каже експерт.

При цьому зазначається, що, попри наявний на ринку "дефіцит якісного бензину", пропозицій від малих НПЗ вистачає. Тому, хоча на оптовому ринку можливі коливання, вони не впливатимуть на роздрібні ціни.

"Тож ціни на бензин на АЗС залишатимуться переважно незмінними", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому бензин розбавлятимуть спиртом і як це позначиться на якості та цінах на пальне.

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