Що робити, щоб смартфон не перегрівався у спеку

Як стежити за тим, щоб телефон не перегрівався влітку

Важливо уникати перегріву вашого телефону, оскільки це може негативно вплинути на його продуктивність, зіпсувати акумулятор та спричинити непоправні пошкодження. З приходом літніх місяців, коли ми проводимо на вулиці більше часу, ризик перегріву вашого телефону зростає.

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Якщо вам дбаєте про своє здоров'я під час спекотної погоди, не забувайте і про свій смартфон. Існує кілька сценаріїв, на які варто звернути увагу, коли йдеться про перегрів телефону, а також декілька прийомів, щоб захистити його і охолодити, якщо це необхідно.

Як визначити перегрів телефону

Початковою точкою є знання безпечної робочої температури вашого телефону, яку виробник зазвичай наводить в інструкції або на своєму веб-сайті. Наприклад, для iPhone це зазвичай від 0°C до 35°C. Незалежно від того, чи ви знаходитесь на пляжі або в автомобілі, це дає загальне уявлення про те, коли температура стає небезпечно високою.

Також є й інші сценарії, коли телефон може нагріватися. Це може статися під час відеозапису або стрімінгу, під час бездротового заряджання, використання потужних програм або ігор, які дуже навантажують процесор телефону. Зі старінням пристрою ці проблеми часто погіршуються.

Навігація з використанням GPS є ще одним завданням, яке може швидко нагрівати телефон. Особливо, коли він заряджається та віддається під прямими сонячними променями через лоб.

Передача великої кількості даних через Wi-Fi або стільникові мережі може спричиняти проблеми з перегрівом телефону. В цьому випадку комунікаційні компоненти в пристрої працюють понаднормово, особливо при слабкому сигналі, що змушує вбудований модем тривалий час залишатися активним для забезпечення та підтримки з'єднання. Це може також вплинути на тривалість автономної роботи телефону.

Більшість телефонів час від часу нагріваються при дотику, особливо під час високого навантаження, але немає точних наукових критеріїв для визначення, коли температура є небезпечно високою. Тривале перегрівання може викликати занепокоєння, особливо якщо телефон нагрівається настільки сильно, що важко тримати його в руці.

У деяких випадках телефон може попередити вас про надмірне нагрівання. Наприклад, iPhone надсилає попередження, коли температура стає небезпечно високою для безпечного заряджання, під час відновлення з резервної копії iCloud, або коли телефон занадто гарячий для загального використання. У таких випадках операції призупиняються до охолодження пристрою, але ви все ще зможете здійснювати екстрені виклики.

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Як запобігти перегріву телефону

Основні заходи для запобігання перегріву телефону включають наступні кроки:

Зберігайте телефон в належному охолодженому та вентильованому середовищі. Якщо потрібно вести телефон у тепле місце, намагайтеся тримати його в тіні та забезпечити достатній простір для циркуляції повітря; Застосовуйте здоровий глузд та уникайте екстремальних температур. Не вносьте телефон у сауну або залишайте його в автомобілі під прямим сонячним промінням у спекотний день. Під час зарядки телефону, тримайте його подалі від вікна та в прохолодній частині кімнати, а також час від часу перевіряйте його стан; Зменште активність телефону, коли він нагрівається. У ідеалі, вимкніть його повністю. Якщо це не можливо, закрийте всі запущені програми та переведіть телефон у режим польоту, що зменшить навантаження на внутрішні компоненти; Швидко перемістіть телефон в прохолодне й затінене місце, якщо він стає надто гарячим. Від'єднайте його від зарядного пристрою, якщо він заряджається, і зніміть чохол, якщо такий є. Деякі чохли можуть перешкоджати нормальному охолодженню телефону. Якщо можливо, покладіть телефон у прохолодне і темне місце і залиште його там на деякий час; Підтримуйте актуальність операційної системи та програм. Регулярно оновлюйте телефон і встановлюйте доступні оновлення для забезпечення ефективної роботи програмного забезпечення без помилок; Використовуйте зарядні пристрої та кабелі, офіційно схвалені виробником телефону. Неправильно підібрані або некоректно функціонуючі зарядні пристрої можуть спричинити перегрів телефону; Якщо телефон постійно перегрівається, навіть у прохолодних умовах, можливо, є проблема з обладнанням, наприклад, несправний акумулятор. У такому випадку розумно звернутися до місцевої сервісної майстерні або до виробника телефону для отримання допомоги та можливого ремонту.

Нагадаємо, ми вже писали, чому телефон може вибухнути.

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