Що робити, щоб дзеркало у ванній не запотівало: простий лайфхак

Чим змастити дзеркало в ванній кімнаті, щоб воно не запотівало

З проблемою появи конденсату на дзеркалі у ванній кімнаті легко впоратись за допомогою недорогих засобів.

Деякі виробники дзеркал застосовують нову технологію проти запотівання, і хоча такі моделі вже досить поширені, більшість з нас користується звичайними дзеркалами.

У ванній кімнати зазвичай висока вологість, а особливо після прийняття душу чи ванної. У повітрі утворюється пара, яка осідає на поверхню холодного дзеркала у вигляді конденсату і дзеркало пітніє.

Це призводить не тільки до певних незручностей, а й до пошкодження самого дзеркала, зіпсувавши його зовнішній вигляд. Частіше протирайте його та провітрюйте ванну кімнату.

Щоб захистити дзеркало у ванній від вологи та запотівання, скористуйтесь одним з наступних способів:

Вентиляція : ванну кімнату слід регулярно провітрювати, щоб зайва волога не осідала на поверхні дзеркала. Вентиляційну решітку слід час від часу чистити для кращої ефективності її роботи.

: ванну кімнату слід регулярно провітрювати, щоб зайва волога не осідала на поверхні дзеркала. Вентиляційну решітку слід час від часу чистити для кращої ефективності її роботи. Гліцерин: додайте кілька чайних ложок гліцерину у воду, а потім протріть дзеркало цим розчином, щоб на поверхні не утворювався конденсат.

Піна для гоління : протріть дзеркало у ванній піною для коління, щоб воно не запотівало приблизно 2 тижні.

: протріть дзеркало у ванній піною для коління, щоб воно не запотівало приблизно 2 тижні. Шампунь :як і з попередньою порадою, покрийте дзеркало у ванній краплею шампуню. На деякий час він захистить дзеркало від запотівання.

:як і з попередньою порадою, покрийте дзеркало у ванній краплею шампуню. На деякий час він захистить дзеркало від запотівання. Спеціальний засіб від запотівання дзеркал у ванній: такий спрей можна придбати у магазині побутової хімії, або в автомобільних магазинах.

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