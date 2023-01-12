Що робити, щоб дзеркало у ванній не запотівало: простий лайфхак
З проблемою появи конденсату на дзеркалі у ванній кімнаті легко впоратись за допомогою недорогих засобів.
Деякі виробники дзеркал застосовують нову технологію проти запотівання, і хоча такі моделі вже досить поширені, більшість з нас користується звичайними дзеркалами.
У ванній кімнати зазвичай висока вологість, а особливо після прийняття душу чи ванної. У повітрі утворюється пара, яка осідає на поверхню холодного дзеркала у вигляді конденсату і дзеркало пітніє.
Це призводить не тільки до певних незручностей, а й до пошкодження самого дзеркала, зіпсувавши його зовнішній вигляд. Частіше протирайте його та провітрюйте ванну кімнату.
Щоб захистити дзеркало у ванній від вологи та запотівання, скористуйтесь одним з наступних способів:
- Вентиляція: ванну кімнату слід регулярно провітрювати, щоб зайва волога не осідала на поверхні дзеркала. Вентиляційну решітку слід час від часу чистити для кращої ефективності її роботи.
- Гліцерин: додайте кілька чайних ложок гліцерину у воду, а потім протріть дзеркало цим розчином, щоб на поверхні не утворювався конденсат.
- Піна для гоління: протріть дзеркало у ванній піною для коління, щоб воно не запотівало приблизно 2 тижні.
- Шампунь:як і з попередньою порадою, покрийте дзеркало у ванній краплею шампуню. На деякий час він захистить дзеркало від запотівання.
- Спеціальний засіб від запотівання дзеркал у ванній: такий спрей можна придбати у магазині побутової хімії, або в автомобільних магазинах.
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