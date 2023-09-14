Що робити, якщо смартфон глючить: Як пришвидшити роботу системи одним налаштуванням

Швидкодія наших смартфонів для багатьох з нас є важливою. Але, здається, іноді наш улюблений гаджет починає працювати повільніше, ніж хотілося б. На щастя, існують способи поліпшити продуктивність вашого Android-смартфона. Один з таких простих, але ефективних лайфхаків полягає в пришвидшенні роботи анімації на вашому пристрої.

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Анімація використовується в Android кожен раз, коли ви відкриваєте додаток або переходите з одного екрана на інший, пише Телеграф. Ця анімація підвищує зручність користування смартфоном, але в той же час вона може сповільнити роботу вашого пристрою, особливо якщо це стара модель.

Ось кілька кроків, які допоможуть вам пришвидшити ваш Android-смартфон:

Відкрийте "Налаштування" на вашому Android-смартфоні. Перейдіть до розділу "Про телефон". Тапніть по "Номер збірки" сім разів. Після цього ви отримаєте доступ до режиму розробника. Поверніться до головного меню "Налаштувань" і ви знайдете новий пункт "Для розробників". Відкрийте цей розділ і знайдіть пункти "Масштаб анімації вікна", "Масштаб анімації переходу" та "Тривалість анімації". Змініть значення цих параметрів на "0.5x" або навіть "Вимк." для максимального пришвидшення.

Важливо зазначити, що вимкнення анімацій може зробити користування смартфоном менш естетичним, але при цьому ви отримаєте помітний приріст у швидкості роботи пристрою. Також варто пам'ятати, що на різних версіях Android ця функція може мати дещо різні назви або розташування, але загальний принцип залишається тим же.

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