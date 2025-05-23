Що робити споживачу у разі виявлення помилки у платіжках за розподіл газу

Українським споживачам роз’яснили, чому іноді кошти за послугу розподілу газу можуть не бути зараховані на їхній особовий рахунок. Це може траплятися через типові помилки під час здійснення платежу.

Споживачі мають вносити оплату за розподіл газу щомісяця до 20 числа. Контролювати статус нарахувань і надходжень коштів можна у своєму особистому кабінеті, де також доступні дані про показники лічильника. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської філії "Газмережі".

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Проте іноді гроші не потрапляють на особовий рахунок. Основними причинами такого збою є невірно вказані платіжні реквізити — зокрема, відсутність інформації про платника (ПІБ, адреса, номер особового рахунку) або ж помилки у введених даних.

У разі, якщо кошти не зарахувалися або були помилково переказані на інший рахунок, клієнтам радять діяти за таким алгоритмом. Щоб внести оплату на правильний рахунок, необхідно підготувати заяву на зарахування, додати копію квитанції про платіж, а також надати копії паспорта та ідентифікаційного коду. Усі ці документи слід надіслати до харківської філії "Газмережі". Контактну інформацію компанії можна знайти на її офіційних ресурсах.

Якщо ж кошти помилково перерахували на рахунок сторонньої організації, потрібно подати заяву на повернення платежу безпосередньо до тієї установи, куди потрапили гроші. До заяви необхідно додати копію платіжного документа, паспорт, ідентифікаційний код і банківську виписку з номером IBAN, куди має бути здійснене повернення.

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