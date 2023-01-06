Що зміниться для пенсіонерів в 2023 році та які доплати вони отримають

Пенсія в Україні - кому з пенсіонерів перерахують виплати - ідексація пенсій в 2023 році

У 2023 році очікується низка змін, які стосуватимуться пенсіонерів. Головною подією стане індексація пенсійних виплат.

Проте у більшої частини пенсіонерів пенсія зросте лише на 5%. Особливу увагу буде приділено індексації пенсій держслужбовцям та науковцям, повідомляє "На пенсії".

Крім цього, планується перерахунок мінімальних пенсій чорнобильцям, а з 1 квітня 2023 року відбудеться автоматичний перерахунок пенсій громадянам, які працюють.

З 1 грудня 2022 року мінімальний розмір пенсії за віком становив 2093 грн. А в 2023 році не планується його підвищення, а розмір виплат залишиться таким самим.

Очікується, що пенсії чорнобильцям у 2023 році будуть такі, як середня зарплата в Україні. Тобто до 18 261 грн.

Пенсія по інвалідності

Якщо є інвалідність 1-ї групи, то загальний розмір пенсії — 100% від середнього заробітку.

1-ї групи, то загальний розмір пенсії — 100% від середнього заробітку. Якщо інвалідність 2-ої групи – не нижче 80%,

Інвалідність 3-ї групи – не менше 60%.

У 2023 році будуть додаткові виплати тим, хто отримує пенсію меншу за мінімальну, а також для пенсіонерів з великим стажем. За надурочний рік стажу (жінки – 30 років, чоловіки – 35) доплата по 20,93 грн.

Пенсія з інвалідності залежатиме від групи інвалідності:

особи з 1-ою групою та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, матимуть 100% розміру пенсії за віком.

Особи з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – 90% пенсії за віком.

Особи з 3-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – 50% пенсії за віком.

Пенсія за втратою годувальника

Розміри пенсій за втратою годувальника будуть такі:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком.

Якщо ж загинув годувальник-військовослужбовець, то на розмір виплат впливає і причина смерті. Якщо це сталось під час виконання обов’язків військової служби, то передбачено:

70% грошового забезпечення загиблого годувальника кожного непрацездатного члена сім’ї – батька, дружини (дружина), чи іншого непрацездатного члена сім’ї, якщо декларація про пенсію має один непрацездатний член сім’ї.

50% грошового забезпечення загиблого на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатні члени сім’ї (крім батьків, дружини чи чоловіка).

Якщо годувальник загинув через нещасний випадок і це не пов’язано з військовою службою, то пенсія буде 30% грошового забезпечення годувальника.

Нагадаємо, що в Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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