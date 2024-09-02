Що зміниться з вересня для військовозобов‘язаних зі статусом 'обмежено придатний'

Ситуація навколо мобілізації в Україні продовжує змінюватися. Після продовження воєнного стану до 9 листопада 2024 року та скасування статусу "обмежено придатний" виникло багато питань щодо того, кого саме можуть призвати до лав ЗСУ. Про це пише novyny.live.

Хто підлягає мобілізації з 1 вересня 2024 року?

Згідно з поточним законодавством, мобілізації підлягають:

Чоловіки віком від 25 до 60 років, визнані придатними до військової служби за станом здоров'я.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби за станом здоров'я в умовах воєнного стану. Ці громадяни повинні до 4 лютого 2025 року пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримати відповідний статус.

Чоловіки віком від 18 до 25 років:

Закінчили військову кафедру: є офіцерами запасу і не зараховані до магістратури.



Відслужили строкову службу: за винятком тих, хто був демобілізований нещодавно (їх можуть мобілізувати лише через рік).



Мали статус "непридатний" або "обмежено придатний" за старим законодавством: їм необхідно пройти повторну ВЛК.

Важливі нюанси:

Скасування статусу "обмежено придатний"

Це означає, що всі чоловіки, які раніше мали цей статус,повинні пройти повторну ВЛК і отримати один із двох можливих статусів: "придатний" або "непридатний".

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Мобілізація 18-річних

Хоча за загальним правилом 18-річних не мобілізують, є винятки для тих, хто має військову спеціальність або відслужив строкову службу.

Законопроєкт №11379-д

Цей законопроєкт передбачає заборону мобілізації колишніх "обмежено придатних" чоловіків до 25 років та можливість звільнення зі служби тих, кого вже мобілізували з цієї категорії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги, передбачені для дітей УБД та учасників АТО.

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