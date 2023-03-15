Що не можна робити у свій день народження: Які забобони пов'язані з іменинами

Іменини є днем, коли люди святкують своє ім'я, отримане при народженні. У різних країнах святкування іменин може мати свої власні традиції та забобони.

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Цей день є важливою частиною нашого життя. Він носить у собі певну символіку. Відомо, що у народі існують різноманітні забобони, пов'язані з іменинами, які можуть вплинути на долю та здоров'я людини.

Не можна вітати людину з іменинами раніше, ніж наступив день її народження. За повір'ям, це може принести нещастя та забруднити духовну реальність. Якщо в день народження з'являється дощ, то це означає, що рік буде вдалим та достатнім. Але якщо дощ не йде весь день, то це може бути знаком нещастя. Важливо, щоб люди, які вітають з іменинами, були душевно близькими до іменинника. Вірять, що якщо вітання зіпсується, то це може налягти на здоров'я та долю людини. Є думка, що ніколи не можна вітати людину з іменинами через вікно, оскільки це може знести щастя. Заборонено дарувати гостю на іменинах ножі, навіть якщо він про це попросив. Це пов'язано з тим, що забобонні вірування зв'язують ніж з конфліктами та розлученнями. Якщо ви даруєте букет квітів на іменини, важливо, щоб кількість квітів була непарною. Вважається, що парна кількість квітів може принести невдачу та забруднити душу людини.

Також існує думка, що іменини повинні святкувати саме в той день, коли був оголошений цей святий. Наприклад, якщо свято Марії оголошено на 15 серпня, то іменини Марії мають святкувати саме у цей день, а не, наприклад, на іменини Марії Магдалини, яка святкується 22 липня.

Крім того, існують забобони, пов'язані з днем тижня, в який припадають іменини. Наприклад, кажуть, що іменини, що припадають на понеділок, можуть бути нещасливими, адже понеділок вважається днем тижня, що не несе удачі. Також вірять, що іменини, що припадають на вихідний день, більш удачливі, оскільки люди будуть мати більше часу для святкування.

Є також забобони, пов'язані з дарунками на іменини. Наприклад, говорять, що не можна дарувати годинник, оскільки це символізує кінець чогось. Також краще уникати подарунків, пов'язаних з розлуками, наприклад, квіти жовтого кольору.

Забобонів пов'язаних з іменинами можна перелічувати безліч, але варто пам'ятати, що вони не мають наукового обґрунтування і не повинні впливати на наше життя. Святкуйте іменини, як вам подобається, і нехай вони будуть пов'язані з приємними спогадами та враженнями.

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