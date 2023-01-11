Що не можна ставити на стіл на Щедрий вечір

Що не можна готувати на Маланки та Василя

Українці відзначають Щедрий вечір напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня). У цей час заведено накривати стіл, запрошувати гостей та співати щедрівки.

За християнським календарем Щедрий вечір припадає на День преподобної Меланії, тому в народі на це свято ще кажуть Меланки.

Як і на Святвечір, на Меланки йдуть на Богослужіння та готують святкову вечерю – Щедру, оскільки тут вже не пісні страви. На стіл ставлять ковбаси, шинку, холодець, багату кутю з маслом тощо. Але що ж не можна подавати гостям та родині та які заборони діють цього дня, детальніше про це читайте у матеріалі UAportal.

Що заборонено ставити на стіл

Згідно з народними повір'ями, на стіл цього дня краще не ставити рибу. Оскільки через це щастя може швидко залишити оселю та відпливти з неї, як малесенька рибка.

Крім того, така ж думка побутує і щодо птиці. Бо щастя теж може полетіти з дому.

Що не можна робити 13 січня

На Маланки не треба братися за нову справу. Люди вірили, що з цього нічого не вийде.

Не можна ставити на стіл страви з риби та птиці, бо щастя може втекти з дому.

Не давайте або не беріть гроші у борг 13 січня. Інакше весь рік вас будуть переслідувати борги.

Не можна виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.

Зауважимо, що на Маланки 13 січня вже закінчився різдвяний піст. Тому цей вечір тому і називають "Щедрим", тому готують багато м'яса, багату кутю та інші поживні страви.

Кажуть, якщо страви на столі будуть щедрими та різноманітними, то і все рік буде таким самим. Традиційними на це свято вважають страви зі свинини – символ родючості та достатку.

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