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Свята

Що не можна ставити на стіл на Щедрий вечір

Дутік Катерина

Що не можна готувати на Маланки та Василя

Українці відзначають Щедрий вечір напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня). У цей час заведено накривати стіл, запрошувати гостей та співати щедрівки.

За християнським календарем Щедрий вечір припадає на День преподобної Меланії, тому в народі на це свято ще кажуть Меланки.

Як і на Святвечір, на Меланки йдуть на Богослужіння та готують святкову вечерю – Щедру, оскільки тут вже не пісні страви. На стіл ставлять ковбаси, шинку, холодець, багату кутю з маслом тощо. Але що ж не можна подавати гостям та родині та які заборони діють цього дня, детальніше про це читайте у матеріалі UAportal.

Що заборонено ставити на стіл

Згідно з народними повір'ями, на стіл цього дня краще не ставити рибу. Оскільки через це щастя може швидко залишити оселю та відпливти з неї, як малесенька рибка.

Крім того, така ж думка побутує і щодо птиці. Бо щастя теж може полетіти з дому.

Що не можна робити 13 січня

  • На Маланки не треба братися за нову справу. Люди вірили, що з цього нічого не вийде.
  • Не можна ставити на стіл страви з риби та птиці, бо щастя може втекти з дому.
  • Не давайте або не беріть гроші у борг 13 січня. Інакше весь рік вас будуть переслідувати борги.
  • Не можна виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.

Зауважимо, що на Маланки 13 січня вже закінчився різдвяний піст. Тому цей вечір тому і називають "Щедрим", тому готують багато м'яса, багату кутю та інші поживні страви.

Кажуть, якщо страви на столі будуть щедрими та різноманітними, то і все рік буде таким самим. Традиційними на це свято вважають страви зі свинини – символ родючості та достатку.

Також пропонуємо вам добірку із 5 рецептів, які стануть у пригоді на зимові свята й, згідно з давніми християнськими традиціями, закличуть до будинку благополуччя й достаток.

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