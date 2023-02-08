Що подарувати на День святого Валентина другій половинці: найкращий подарунок за знаком зодіаку

З наближенням Дня святого Валентина багато хто задумався, яким подарунком порадувати другу половинку. Особливо важко може бути тим, у кого стосунки на початковій стадії, адже вгадати вподобання – іноді непосильне завдання.

За словами астрологів, не помилитись із вибором допоможуть прості правила. Так, для кожного знака зодіаку є універсальні подарунки на 14 лютого, які точно потішать.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку люблять гострі відчуття – вони оцінять курси екстремального водіння, стрибок із парашутом чи сміливий аксесуар.

Телець

Тельці цінують затишок та комфорт, їх порадує зручний светр, кондитерські вироби, предмети декору для інтер'єру.

Близнюки

Близнюки терпіти не можуть рутини, вони постійно намагаються пізнавати щось нове – уродженці знаку оцінять будь-які девайси, їхній інтерес до технологій не згасає.

Рак

Раки люблять відчувати себе у безпеці та особливо цінують домашній затишок. Вони оцінять як подарунок предмети декору, прикраси та дорогий годинник. Традиційні троянди та цукерки теж підійдуть.

Лев

Леви вважають себе особливими і хочуть бути у центрі уваги – уродженців знаку порадують екстравагантні вбрання, дорогі прикраси чи квиток на концерт зірки.

Діва

Діви дуже дбають про власне здоров'я та зовнішній вигляд – сертифікат на похід у спа-салон стане для них дуже приємним сюрпризом, як і на будь-які б'юті-процедури.

Терези

Уродженці цього знаку зодіаку – справжні романтики. Вони оцінять листівку, зроблену своїми руками, квітковий букет, фотоальбом із спільними фотографіями. Словом, все те, що не можна купити, а до чого доведеться прикласти свою руку.

Скорпіон

Скорпіони люблять таємниці та містику – уродженців знаку порадує їхній портрет, зроблений у незвичайному стилі, картина із загадковим сюжетом, амулети.

Стрілець

Життя для Стрільців – це пригода, вони дуже зрадіють сертифікату на будь-які курси, абонементу в спортзал, але особливо – квиткам на літак, щоб вирушити у захоплюючу подорож.

Козеріг

Козероги багато уваги приділяють деталям, як подарунок вони оцінять добротну шкіряну сумку від відомого бренду. Як варіант – ще й гаманець, але він не має бути порожнім.

Водолій

Уродженці цього знаку зодіаку обожнюють книги та подорожі. Так що ключ до їхнього серця знайти досить просто, але варто врахувати мінливість настрою Водоліїв та правильно підгадати момент для вручення подарунка.

Риби

Навіть у найпрагматичніших Риб є слабкість – вони люблять концерти. Уродженці знаку, коли поринають у світ музики, почуваються по-справжньому щасливими.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.