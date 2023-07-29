Що посадити після цибулі та часнику в кінці липня, щоб не нашкодити ґрунту

Що краще садити на городі після збирання цибулі та часнику

Зближається кінець літнього сезону, і вирощування овочів на грядках можна продовжити, використовуючи залишений час ефективно.

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Після збору урожаю часнику та цибулі в липні-серпні, грядку можна успішно використати для вирощування інших культур, зважаючи на кліматичні особливості регіону. Про це пише Телеграф.

Огірки: Найкращим варіантом після часнику будуть ранньостиглі сорти огірків. Якщо у вашому регіоні вже настають холоди, слід застосовувати захисні заходи, такі як дуги та покриття агроволокном або плівкою, щоб зберегти необхідну температуру;

Редиска та редька: Варто посіяти ці овочі наприкінці липня або в серпні, коли світловий день стає коротшим, щоб уникнути стрілкування рослин;

Варто посіяти ці овочі наприкінці липня або в серпні, коли світловий день стає коротшим, щоб уникнути стрілкування рослин; Зелень: Після часнику та цибулі можна висіяти пряні трави, такі як петрушка, кріп, шпинат, салат, кінза, рукола.

За необхідності покращити родючість ґрунту, можна використовувати білу гірчицю, віку або фацелію.

У наступному сезоні, дотримуючись правил сівозміни, на місце колишніх грядок часнику та цибулі можна посадити такі овочі та ягоди, як картопля, капуста, кабачки, гарбуз, полуниця (можна садити вже восени після білої гірчиці), фізаліс, болгарський перець та томати.

Проте не рекомендується повторно садити цибулю чи часник на колишніх грядках, а також буряк та морквину, дотримуючись правил сівозміни.

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