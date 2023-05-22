Що таке фріссон: 5 способів відчути "шкірний оргазм"

Існує кілька факторів, які можуть викликати приємне відчуття блаженства, яке не пов'язане з сексуальним задоволенням і відоме як "шкірний оргазм" або фріссон.

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Фріссон, або з французької – "тремтіння", є незвичайним фізичним відчуттям, яке знає майже кожен. Воно характеризується мурашками по шкірі, м'яким тремтінням в кінцівках і прискореним серцебиттям. Іноді вчені називають це явище "шкірним оргазмом".

З фізіологічної точки зору фріссон виникає тому, що певні мелодії можуть стимулювати центри задоволення в нашому мозку і викликати високий рівень дофаміну. Це призводить до відчуття ейфорії, яке супроводжується сильною фізичною реакцією, такою як "мурашки" по шкірі та тремтіння.

Чи можуть фріссон викликати речі, які не пов'язані з музикою або сексуальністю? На це питання відповідає маловідоме дослідження, проведене у 2010 році в Ганноверській вищій школі музики і драми під керівництвом Олівера Греве та його колег.

У цьому дослідженні дослідники перевіряли реакції учасників на різні стимули. Вони прослуховували музику або не-музичні звуки, як от сміх дитини чи шурхотіння листя, дивилися на картини, які викликають певні емоції, вдихали різні запахи і навіть отримували масаж голови.

Протягом експерименту, науковці вивчали фізіологічну реакцію людей, включаючи частоту серцевих скорочень, дихання та шкірну реакцію, а також запитували їх про відчуття. Шляхом порівняння результатів тестів з описами людей про відчуття фріссону, дослідники з'ясували, наскільки подібні ці фізіологічні реакції.

Виявилося, що різноманітні стимули можуть викликати відчуття, схожі на фріссон, хоча в різних ступенях. Навіть кислий смак лимонів, який не є улюбленим для багатьох людей, викликав в 16 учасників експерименту знайомі мурашки по шкірі, які часто асоціюють з музичним задоволенням.

Це може здатися несподіваним, але частковим джерелом фріссону є стимуляція "симпатичної нервової системи", яка зазвичай реагує на загрозу. Це може пояснювати, чому несподіваний дисонанс мелодії або сильний смак можуть викликати приємне збудження у системі, яка автоматично реагує на загрозу організму.

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Цікавим є той факт, що візуальні стимули, такі як картини або фотографії, викликали найменшу реакцію. Це може бути пояснено тим, що для сприйняття цих стимулів потрібно більше інформації.

У наступній частині дослідження учасникам дозволили обрати свою улюблену пісню або сцену з фільму. Під час прослуховування або перегляду вчені вимірювали рівень пілоерекції (наукова назва для мурашок на шкірі) та серцеву активність.

Як очікувалося, як музика, так і фільми викликали зміну серцевого ритму (відчуття вібрації всередині) і тремтіння по шкірі.

Цікаво, що фільм не обов'язково мав бути блокбастером. У деяких людей спостерігались приємні відчуття поколювання шкіри голови (так звана автономна сенсорна меридіональна реакція), коли вони спостерігали, як інші люди повільно виконують певні дії.

Як відчути фріссон

Музика – відомі музикальні твори, які часто викликають музичний "шкірний оргазм", включають пісню Адель "Someone Like You", Концерт для фортепіано з оркестром №2 Сергія Рахманінова і пісню "Wonderwall" гурту Oasis;

Специфічні звуки – різні звуки – від шурхотіння листя до скреготу нігтів по дошці – можуть викликати мурашки;

Смак – різкі смаки також викликають у деяких людей сильні фізичні відчуття;

Кінофільми – на деяких людей впливає кульмінація голлівудського блокбастера, тоді як інші із задоволенням спостерігають за повільними довгими діями, як приготування кави;

Дотик – ніжний чуттєвий масаж спрацьовує для багатьох.

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