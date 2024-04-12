Щоб уникнути блекаутів: у Yasno сказали, в який час українцям треба максимально економити електрику

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко звернувся до українців з проханням про спільні дії задля збереження стабільності енергосистеми країни.

"Ми всі відчуваємо складну ситуацію з електроенергією. Її оцінювати можна по-різному, але найголовніший показник – це наявність світла в наших домівках та на робочих місцях", – наголосив він.

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Сергій Коваленко закликав українців до єднання та спільних зусиль, які допоможуть подолати пікові навантаження на енергосистему.

За його словами, економія електроенергії в пікові години – це те, що ми можемо і повинні зробити зараз.

"Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою", – написав Коваленко.

З 19:00 до 22:00 кожного дня пропонується:

Вимкнути зайві освітлювальні прилади

Відкласти прання, прасування та інші енергоємні роботи

Зменшити використання електроприладів.

Гендиректор Yasno закликав українців економію електроенергії зробити своєю звичкою протягом усього 2024 року.

Нагадаємо, експерти вважають, що ударами по інфраструктурних об'єктах росія прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні, посіяти хаос та паніку серед населення.

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