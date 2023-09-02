Аби не обмерзли взимку: як доглядати за півоніями восени

Півонії, які так чарують нас своєю красою навесні, потребують уваги та догляду і восени. Для того, щоб наступна весна була щедрою на великі бутони, зараз – саме час подбати про них.

UAportal розповість про правильний догляд за деревоподібними та трав'янистими півоніями.

Догляд за деревоподібними півоніями:

Особливу увагу потрібно приділити деревоподібним півоніям, особливо якщо це щеплені рослини. Сильні морози можуть призвести до обмерзання квітів.

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Хоча цей вид півоній взагалі є стійким до холоду, безсніжна зима та заморозки можуть завдати значної шкоди. Тому на початку жовтня слід прив'язати пагони півоній та мульчувати деревинним торфом біля коренів. Торф, на відміну від листя або соломи, не сприяє розвитку сірої гнилі.

Після настання холодів кущ слід покрити гілками ялини, мішковиною або нетканим матеріалом, наприклад, спанбондом. Навесні, якщо вже немає загрози заморозків, укриття можна знімати, оскільки деревовидні півонії досить стійкі до повернення холоду.

Догляд за трав'янистими півоніями:

Трав'янисті півонії перед настанням зими повинні бути обрізані майже до рівня землі. Важливо при цьому уникати залишення пеньків, щоб не створювати сприятливі умови для розвитку сірої гнилі та інших грибкових захворювань.

Як профілактичний захід від вірусних захворювань, можна посипати землю навколо куща попелом. Рослинні залишки, що залишилися після обрізки, варто спалити. Трав'янистим півоніям не потрібне додатковий захист від морозів, оскільки вони досить стійкі до холоду.

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