Щоб не потоптали грядки: Як відлякати котів з городу

Як відучити кішок від того, щоб влаштовувати на грядках свої туалети та місця для відпочинку? Це питання хвилює багатьох власників домашніх вихованців, адже це може призвести до шкоди рослинам та городу в цілому.

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Проте є декілька корисних хитрощів, які допоможуть відучити котів та кішок від походеньок по грядках. Перш за все, можна насадити рослини, які відлякують кішок своїм запахом, такі як лаванда або собачий колеус. Вони не тільки відлякуватимуть кішок, а й додадуть клумбам краси.

Крім того, варто позбутися від старого звичаю кішок влаштовувати свої туалети на грядках. Для цього можна використовувати солому чи соснові голки, посипавши ними грядки. Також можна повісити дзвіночки біля грядок, які відлякують кішок за допомогою звуку.

Якщо кішки продовжують відвідувати грядки, то варто спробувати обмежити їх доступ до них за допомогою сітки або інших перешкод. Також можна використовувати ароматичні олії, які заспокоять кішок та зменшать їх бажання відвідувати грядки.

Пам'ятайте, що головне – не використовувати жорстокі методи, які можуть зашкодити тваринам. За допомогою простих хитрощів можна відучити кішок від грядок та зберегти свої рослини в цілості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо на городі чи в саду мало місця.

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