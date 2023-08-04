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Суспільство

Дачники пояснили, як вберегти помідори від тріщин та гниття на кущах

Анастасія Крищук

Дачники пояснили, як вберегти помідори від тріщин та гниття на кущах

Помідори можуть луснути, коли плід випереджає ріст шкірки. Зазвичай це стається після сильного дощу або в результаті непостійного поливу.

Коли помідори розщеплюються, це може занести в плоди бактерії та спричинити гниття. Досвідчені городники поділилися порадами, як уникнути такої ситуації, пише Express.co.uk.

Коли помідори вони не отримують достатньо води, кількість рідини в плодах зменшується разом із шкіркою помідорів. Коли ви поливаєте його після посушливого періоду, плід раптово вибухає водою, і шкірка розколюється.

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Через це городники радять поливати томати щодня, щоб уникнути висихання плодів. Також можна одразу знімати помідори з лози і дати їм дозрівати у приміщенні.

Ранній збір помідорів не тільки запобігає появі тріщин, але й означає, що садівники можуть контролювати процес дозрівання. Помідори можна залишити дозрівати самостійно на кухонному столі або прискорити процес, поклавши їх в контейнер або паперовий пакет разом з бананом.

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