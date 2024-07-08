Чи дійсний військовий квиток старого зразка: відповідь юриста

Кабмін затвердив нову форму військового квитка. Також у додатку "Резерв+" тепер доступний електронний військово-обліковий документ з QR-кодом для перевірки інформації.

Юристка Марина Бекало зазначила, що військовий квиток старого зразка залишається чинним. Про це пише УНІАН.

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Відповідно до пункту 55 Постанови Кабінету Міністрів України № 560, військово-обліковий документ, що підтверджує військовий обов’язок його власника, виданий до набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", залишається дійсним і не потребує обов’язкової заміни у разі затвердження нової форми військово-облікового документа органом державної влади.

У Міноборони раніше зазначили, що цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

Отже, його копію можна застосовувати у будь-яких випадках, коли це потрібно, наприклад, при працевлаштуванні або отриманні послуг у ЦНАПі.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що робити українцям, у яких немає військового квитка, а лише приписне.

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