DekaBank виходить на крипторинок: Німеччина стає лідером у банківських криптопослугах

Німецький фінансовий гігант DekaBank, що управляє активами на 377 мільярдів євро ($395 мільярдів), офіційно запустив послуги з торгівлі криптовалютами та кастодіального зберігання для інституційних клієнтів. Банк працював над цією ініціативою майже два роки, і лише після отримання ліцензії від BaFin, що діє під наглядом Європейського центрального банку (ЄЦБ), він зміг повноцінно вийти на ринок цифрових активів. Впровадження таких послуг свідчить про зміну ставлення традиційних фінансових установ до криптовалют, які все більше інтегруються у регульовану банківську систему.

Рішення DekaBank відкриває нові можливості для інституційного капіталу, що раніше уникав криптоактивів через відсутність прозорої регуляторної бази. Великим інвесторам стає значно легше працювати з цифровими активами через надійну банківську інфраструктуру, що допомагає зменшити ринкові ризики та підвищити ліквідність криптовалют. Чітке регулювання та участь великих гравців можуть зробити криптовалютний ринок стабільнішим, хоча водночас зростає контроль за його учасниками. Усе це ставить питання про майбутнє децентралізованих фінансів (DeFi), адже чим більше традиційних банків виходять у цю сферу, тим більш регульованою вона стає.

Німеччина продовжує зміцнювати позиції як один із провідних центрів інституційних криптопослуг у Європі. Крім DekaBank, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) уже співпрацює з Bitpanda, пропонуючи криптовалютні сервіси корпоративним клієнтам. DZ Bank також готується запустити інфраструктуру для зберігання цифрових активів, що свідчить про системний перехід великих банків до інтеграції блокчейн-технологій. Подібні кроки можуть зробити Німеччину ключовим європейським фінансовим хабом для роботи з криптовалютами, створюючи нові можливості як для великих компаній, так і для окремих інвесторів.

Відмінність підходів між Європою та США стає ще помітнішою, адже ЄС впроваджує регламент MiCA, що забезпечує зрозумілі правила для банків та криптокомпаній, тоді як у США SEC продовжує посилювати регулювання. Німецька стратегія інтеграції цифрових активів у традиційну фінансову систему дозволяє банкам безпечно працювати з криптовалютами, що може стати прикладом для інших країн Європи. Якщо такий підхід виправдає себе, можна очікувати подальшого розширення інституційного впливу на крипторинок.

Наразі DekaBank орієнтує свої послуги виключно на інституційних інвесторів, але якщо попит зростатиме, то цілком імовірно, що подібні сервіси стануть доступними для роздрібних клієнтів. Це може докорінно змінити підхід до банківських криптовалютних сервісів, перетворюючи їх на масовий фінансовий інструмент. Попри можливі ризики централізації, інтеграція криптовалют у банківський сектор свідчить про те, що цифрові активи вже не є нішевим продуктом, а стають частиною світової фінансової системи.

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