Гроші від Канади: хто з українців зможе скористатися допомогою
Фонд Depaul Ukraine запускає нову ініціативу під назвою "Інтегрована підтримка вразливих родин", яка реалізується за фінансової підтримки уряду Канади. У межах цього проєкту передбачені грошові виплати для громадян.
Про це повідомили у пресслужбі фонду на офіційній сторінці у Facebook. Як зазначається, ініціатива від благодійного фонду Depaul Ukraine орієнтована на мешканців Одеси та Одеської області.
Проєкт спрямований на надання комплексної підтримки та допомоги у розв’язанні життєвих труднощів для соціально вразливих родин. Зокрема, йдеться про такі категорії:
- сім’ї, де один із батьків сам виховує дитину до 18 років або опікується літніми родичами;
- родини, у яких літні чоловіки чи жінки самостійно доглядають за неповнолітніми;
- випадки, коли діти до 18 років перебувають під опікою одного з батьків або осіб похилого віку.
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У рамках проєкту родини зможуть отримати доступ до різноманітних послуг залежно від індивідуального рівня вразливості та потреб. Підтримка надаватиметься у центрах допомоги родинам і включатиме:
- соціальний супровід із застосуванням кейс-менеджменту;
- психологічну допомогу для дітей до 18 років і дорослих;
- освітні та розвивальні заходи для неповнолітніх і молоді;
- юридичну підтримку;
- грошову допомогу багатоцільового характеру;
- надання гуманітарних ресурсів;
- безпечне житло та супровід для жінок, які перебувають у зоні високого ризику через гендерно зумовлене насильство.
Як подати заявку на отримання допомоги в межах проєкту
Громадяни, які потребують фінансової підтримки, мають заповнити спеціальну анкету. Після цього представники проєкту самостійно зв'яжуться з заявниками.
Уточнити деталі можна за телефонами:
- +38 050 700 31 77
- 0 800 3000 17
Як зазначають організатори, проєкт впроваджується за сприяння Міністерства закордонних справ Канади, організацій "Розвиток і мир" (Карітас Канада) та CAFOD (Карітас Англії і Уельсу).
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