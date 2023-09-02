Дерматологи назвали 5 міфів про натуральну косметику

Натуральна косметика стає все популярнішою серед жінок і чоловіків. Але існують певні міфи, пов’язані з цим продуктом, які не завжди відповідають дійсності, повідомляє Pixel inform.

Один із таких міфів - натуральна косметика на 100% натуральна. Навіть органічна косметика містить приблизно 5% синтетичних добавок. Тому важливо розрізняти поняття "натуральна" і "органічна" косметика.

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Декілька інших поширених міфів у сфері натуральної косметики:

Вона швидко псується. Фактично, наявність синтетичних добавок дозволяє продуктам довше зберігатися. Вона дуже дорога. Виробники можуть оптимізувати технологічний процес, що дозволяє знизити вартість натуральної косметики. Вона завжди гіпоалергенна. Багато природних компонентів можуть викликати алергічну реакцію. Зелений логотип та приставка "біо" не завжди свідчать про якість продукту. Це може бути маркетинговим ходом. Можна приготувати таку косметику вдома. Важливо бути обережними при використанні рецептів з інтернету.

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