Дерматологи назвали 5 міфів про натуральну косметику
Дерматологи назвали 5 міфів про натуральну косметику
Натуральна косметика стає все популярнішою серед жінок і чоловіків. Але існують певні міфи, пов’язані з цим продуктом, які не завжди відповідають дійсності, повідомляє Pixel inform.
Один із таких міфів - натуральна косметика на 100% натуральна. Навіть органічна косметика містить приблизно 5% синтетичних добавок. Тому важливо розрізняти поняття "натуральна" і "органічна" косметика.
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Декілька інших поширених міфів у сфері натуральної косметики:
- Вона швидко псується. Фактично, наявність синтетичних добавок дозволяє продуктам довше зберігатися.
- Вона дуже дорога. Виробники можуть оптимізувати технологічний процес, що дозволяє знизити вартість натуральної косметики.
- Вона завжди гіпоалергенна. Багато природних компонентів можуть викликати алергічну реакцію.
- Зелений логотип та приставка "біо" не завжди свідчать про якість продукту. Це може бути маркетинговим ходом.
- Можна приготувати таку косметику вдома. Важливо бути обережними при використанні рецептів з інтернету.
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