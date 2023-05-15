Тримайтеся від них подалі! Названо найпідліші знаки зодіаку серед жінок

Дата народження має величезний вплив на характер людини, поведінку та життєвий вибір. Так, серед усіх уродженців зодіакального кола виділяють три, яких вважають найпідлішими.

Жінки Близнюки, Леви та Скорпіони люблять пліткувати, вони зарозумілі та мстиві. Заради своїх цілей готові піти по головах і перекреслити стосунки з тими, кого називали близькими.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Жінки-Близнюки можуть бути дуже злими, якщо їх почуття зачеплені, і їхня головна зброя – плітки. Вони розпускають брудні чутки про всіх людей, які їм не подобаються. Якщо з якихось причин хтось стає їх ворогом, Близнюки одразу ж почнуть будувати підступи за спиною, посміхаючись в обличчя.

Уродженці цього знаку злі та двуликі. Крім того, у поганому настрої вони часто зриваються на інших і критикують тих, хто цього не заслуговує. Про погані вчинки вони зовсім не шкодують, адже впевнені у своїй непогрішності та правоті.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Підла натура жінок-Левів розкривається у конкретних ситуаціях. Якщо їх хтось образив, то не буде пощади. Уродженці знаку одразу йдуть в атаку на опонента і готові використати всі засоби, щоб ударити якомога болючіше.

Про підлість жінок-Левів свідчить і їхня мстивість. Вони плетуть інтриги для своїх ворогів і ретельно планують "розправу", насолоджуючись нещастям свого супротивника. Здатні і на обман, причому навіть не виправдовуватимуться, якщо їх викриють.

Скорпіон (23 жовтня – 22 листопада)

Жінки-Скорпіони вважаються найпідлішими серед усіх знаків зодіаку. Вони завжди пам'ятають образи і не можуть відпустити минуле, навіть якщо минули десятиліття. Скорпіони справді бажають зла своїм ворогам, але можуть приховувати свої справжні наміри за маскою.

Вони можуть маніпулювати людьми, граючи їхніми почуттями. Під удар можуть потрапити не лише ті, кого Скорпіони вважають опонентами, а й навіть родичі. Дорогою до своєї мети жінки, народжені під цим знаком, не пошкодують нікого.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.