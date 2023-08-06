Діти будуть у захваті : рецепт бананів на грилі з шоколадом від Євгена Клопотенка

Цей десерт за рецептом з сайту Євгена Клопотенка вточно здивує та порадує вас і ваших близьких. Він переносить страви з бананом на новий рівень.

ІНГРЕДІЄНТИ:

4 банани

80 г чорного шоколаду

30 г мигдалю

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Спосіб приготування:

1. Промийте та висушіть 4 банани. В кожному банані зробіть в кожному банані глибокий розріз вздовж.

2. В кожен банан вкладіть кілька шматочків шоколаду, так щоб вони глибоко увійшли в плід. Мигдаль подрібніть ножем.

3. Банани запікайте на решітці для гриля 15 хвилин.

4. Перед подачею посипте банани мигдалем.

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