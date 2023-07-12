Дитячий шампунь та ще два засоби: Як легко та якісно очистити біле взуття

Біле взуття – ідеальний вибір на літо, оскільки воно пасує до будь-якого стилю, від спортивного до повсякденного. Однак, біле взуття має тенденцію швидко брудніти.

Щоб очищення не перетворилося на справжню проблему, портал santeplus поділяється надійними порадами щодо відновлення білизни вашого взуття за допомогою природних інгредієнтів, іноді навіть несподіваних. Це швидкі та ефективні способи, які ви можете використовувати.

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Як почистити біле взуття

Зубна паста: Зубна паста є чудовим засобом для чищення підошов та країв вашого білого взуття. Просто нанесіть трохи зубної пасти (найкраще білої) на стару зубну щітку, яку ви більше не використовуєте, і добре очистіть підошви та краї взуття. Ретельно очистіть брудні ділянки, які почорніли; Харчова сода: Для тканинного взуття одним з найбільш ефективних засобів є харчова сода. Цей чарівний порошок чудово видаляє важкі плями як на шкіряних, так і на гумових підошвах. Змішайте 2-3 чайні ложки харчової соди з 100 мл теплої води. Занурте губку в цей розчин та добре протріть взуття. На кінці промийте тканиною, змоченою в чистій воді; Дитячий шампунь: Дитячий шампунь відомий своєю надзвичайною м'якістю, тому він ідеально підходить для чищення взуття, особливо тих, що мають чутливу текстуру та матеріал. Якщо ви маєте тканинне взуття, можете зробити розчин, змішавши воду та шампунь. Очистіть поверхню за допомогою зубної щітки. Якщо це шкіряне взуття, просто занурте тонку тканину в склянку води з 2-3 краплями шампуню, а потім легко очистіть поверхню.

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