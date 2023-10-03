Дієтологи назвали 7 продуктів, які варто їсти жінкам після 40, щоб зберегти струнку фігуру

Щоб залишатися в чудовій формі після сорока, жінкам слід дбати про своє повноцінне харчування та керуватися декількома простими рекомендаціями. У цьому віці сповільнюються обмінні процеси, що може спричинити набір зайвої ваги та підвищення рівня холестерину, що потенційно негативно впливає на серце та судини. Дієтолог Наталія Самойленко надає поради щодо продуктів, які повинні бути в раціоні жінок після 40 років, для підтримання стрункої фігури та загального здоров'я.

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Ось, що варто включити в щоденне харчування:

Кисломолочні продукти, багаті кальцієм для зміцнення кісток та гліцином для покращення сну, при цьому не сприяють надмірному набору жиру. Рослинні продукти, які містять клітковину, такі як насіння кунжуту, мак, горіхи (мигдаль і бразильський горіх), квасоля, капуста, шпинат, ревінь та рукола. Цільні злаки, які багаті вуглеводами, харчовими волокнами та вітамінами групи В, такі як різноманітні каші з рису, гречки, вівсянки тощо. Якісний білок, який міститься у рибі, птиці, яйцях, бобових та молочних продуктах, адже він сприяє оптимальному функціонуванню внутрішніх органів, м'язів та еластичності шкіри, а також прискорює обмін речовин. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які не виробляються організмом і повинні входити до раціону через регулярне вживання морської риби, такої як лосось, форель та сьомга, хоча б двічі на тиждень. Селера, який сприяє схудненню, містить велику кількість води та клітковини, яка покращує обмін речовин. Продукти з фітоестрогенами, які полегшують симптоми менопаузи і сприяють схудненню. Ці речовини містяться у соєвих бобах, нуті, арахісі, ячмені, винограді, ягодах, зеленому та чорному чаї.

У період менопаузи дієтологиня рекомендує дотримуватися триразового харчування. Порція сніданку та вечері має становити 300-350 грамів, обід – 550 грамів. Половину кожної порції повинні складати овочі.

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